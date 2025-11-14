Невідомі дрони атакували вночі Саратов: у районі НПЗ сталася пожежа

Російський Саратов уночі атакували невідомі дрони. Місцеві пабліки повідомили, що під ударом опинився НПЗ, хоча влада офіційно заявила про пошкодження "цивільної інфраструктури".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки в Telegram.

Кореспонденти росЗМІ та очевидці НП злили в мережу кадри атаки та її наслідків, на яких видно заграву, пожежу та дим.

"Зараз наші репортери фіксують пожежу після атаки в Саратові", - написали під відео в одному з пабліків.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін після 2:00 у своєму Telegram повідомив про загрозу БпЛА в регіоні, а вже після п'ятої ранку підтвердив атаку дронів. При цьому Бусаргін не повідомив, що саме потрапило під удар, але написав про "пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури".

Місцеві пабліки зі свого боку написали про атаку дронів на НПЗ, про цивільну інфраструктуру не йшлося. Також відомо, що на нафтопереробному заводі виникла пожежа.