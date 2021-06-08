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Неверие граждан в государство вредит стране не меньше, чем экономический кризис, - Кличко

Автор: РБК-Украина

Тотальная несправедливость и коррупция приводят к унынию граждан. В свою очередь, неверие вредит стране не меньше, чем экономический кризис.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на мероприятии "Zero Corruption Conference".

"Коррупция порождает опасное явление - неверие людей. Сначала неверие в отдельного чиновника, который попросил взятку. Затем ко всей власти из-за тысячи таких чиновников. Затем к государству, в котором граждане видят сплошную несправедливость. А потом человек теряет веру в саму демократию. Не верит в перспективу и возможность хорошей жизни здесь. И что тогда делают украинцы? Массово выезжают за границу. А те, у кого нет возможности, идут во "внутреннюю эмиграцию" - тотальную депрессию и апатию, недоверие к власти, к политикам и друг к другу. Кризис доверия вредит Украине не меньше, чем экономический кризис", - отметил политик.

Кличко добавил, что его цель - восстановить доверие граждан и убедить их, что успешное украинское государство возможно.

"Наша главная цель - вернуть доверие граждан. Показать, что успешное украинское государство возможно. Я имею в виду успешное государство для каждого гражданина, а не «успешное» государство для олигархов и элиты", - подытожил он.

Напомним, Democracy in Action: Zero Corruption Conference - первая конференция высокого уровня по вопросам гибридных угроз демократии: дезинформации, коррупции и правовых войн. Участниками являются политики из разных стран, представители НАТО, Пентагона и ФБР, Еврокомиссии и Европарламента, общественные деятели, журналисты-расследователи.

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Новости Украины Виталий Кличкокоррупция