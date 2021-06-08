Зневіра громадян у державі шкодить країні не менше, ніж економічна криза, - Кличко

Тотальна несправедливість і корупція призводять до зневіри громадян. Своєю чергою, зневіра шкодить країні не менше за економічну кризу.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на заході "Zero Corruption Conference".
"Корупція породжує небезпечне явище - зневіру людей. Спочатку зневіру до окремого чиновника, який попросив хабар. Потім до всієї влади через тисячі таких чиновників. Потім до держави, в якій громадяни бачать суцільну несправедливість. А потім людина зневірюється у самій демократії. Не вірить у перспективу і можливість гарного життя тут. І що тоді роблять українці? Масово виїжджають за кордон. А ті, в кого немає можливості, йдуть у "внутрішню еміграцію" - тотальну депресію і апатію, недовіру до влади, до політиків та один до одного. Криза довіри шкодить Україні не менше, ніж економічна криза", - наголосив політик.
Кличко зазначив, що його мета - відновити довіру громадян і переконати їх, що успішна українська держава можлива.
"Наша головна мета - повернути довіру громадян. Показати, що успішна українська держава можлива. Я маю на увазі успішна держава для кожного громадянина, а не "успішна" держава для олігархів та еліти", - підсумував він.
Нагадаємо, Democracy in Action: Zero Corruption Conference - перша конференція найвищого рівня з питань гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції та правових воєн. Учасниками є політики з різних країн, представники НАТО, Пентагону та ФБР, Єврокомісії та Європарламенту, громадські діячі, журналісти-розслідувачі.