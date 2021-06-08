Зневіра громадян у державі шкодить країні не менше, ніж економічна криза, - Кличко

"Корупція породжує небезпечне явище - зневіру людей. Спочатку зневіру до окремого чиновника, який попросив хабар. Потім до всієї влади через тисячі таких чиновників. Потім до держави, в якій громадяни бачать суцільну несправедливість. А потім людина зневірюється у самій демократії. Не вірить у перспективу і можливість гарного життя тут. І що тоді роблять українці? Масово виїжджають за кордон. А ті, в кого немає можливості, йдуть у "внутрішню еміграцію" - тотальну депресію і апатію, недовіру до влади, до політиків та один до одного. Криза довіри шкодить Україні не менше, ніж економічна криза", - наголосив політик.

Кличко зазначив, що його мета - відновити довіру громадян і переконати їх, що успішна українська держава можлива.

"Наша головна мета - повернути довіру громадян. Показати, що успішна українська держава можлива. Я маю на увазі успішна держава для кожного громадянина, а не "успішна" держава для олігархів та еліти", - підсумував він.