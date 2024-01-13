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Невеликий сніг, морози на півночі та ожеледиця: погода на завтра

Субота 13 січня 2024 16:28
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Невеликий сніг, морози на півночі та ожеледиця: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 14 січня, по усій території України, окрім Одеської області, очікується невеликий сніг. Попереджають про ожеледицю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно. Невеликий сніг, вдень у південних областях з дощем, лише на Одещині без опадів. На дорогах країни ожеледиця", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с, місцями хуртовини.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -3 до -8 вночі й від -2 до +2 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -7 до -16 вночі й від -3 до 0 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -5 до -1 вночі й від 0 до +4 вдень;
  • на сході коливатиметься від -6 до -16 вночі й від -6 до +1 вдень.

Невеликий сніг, морози на півночі та ожеледиця: погода на завтра

Фото: погода на 14 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -7 до -12 морозу, а вдень від 0 до -5. У Києві вночі від - 7 до -9, а вдень від 0 до -2.

Сніголавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується 13-14 січня - на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Зокрема помірна небезпека очікується 13-14 січня - на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Невеликий сніг, морози на півночі та ожеледиця: погода на завтра

Фото: сніголавинна небезпека (facebook.com/lavyny.official)

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