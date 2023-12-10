Невеликий мороз, місцями сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні на сході, північному сході та у Дніпропетровській області вдень сніг та мокрий сніг, який місцями може переходити в дощ. У Запорізькій, Херсонській області та в Криму очікується помірний дощ.

На решті території без істотних опадів. На правобережжі місцями туман. По всій Україні на дорогах ожеледиця.

Вітер східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть близько нуля у більшості областей, а вночі -1 -6 градусів. На півдні вдень прогнозується до +5, а вночі від -3 до +2 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні без істотних опадів, а на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде близько нуля, вночі опуститься до -2 -4 градусів.