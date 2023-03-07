Невеликий дощ з поривами вітру в окремих областях. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Завтра, 8 березня, в Україні очікується хмарна погода. В деяких областях можливі пориви вітру та опади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вдень в західних, північних та північно-східних областях +6 - +11 тепла, а на решті територій +10 - +15. В Карпатах температура становитиме від 0 до +5.

Вночі температура сягатиме від -3 до +2 градусів, а у південній частині від +2 до +7.

Вітер південно-західний. Швидкість досягатиме від 7 до 12 м/c. У більшості областей пориви 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат - 25-30 м/с.

Вночі у західних й східних областях, вдень в Україні, крім південної частини, невеликий дощ. У Карпатах також можливі помірні опади.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цього тижня в Україні очікуються мокрий сніг і дощі. Однак друга половина березня потішить весняним теплом до +16 градусів.

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