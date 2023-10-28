Невеликі дощі на заході й місцями пориви вітру: погода на завтра

У ніч на 29 жовтня у західних та Житомирській областях очікуються невеликі дощі. Місцями, зокрема й в Карпатах, можливі пориви вітру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі у західних та Житомирській областях невеликий дощ", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер очікується південно-західний, західний, 7-12 м/с, у північно-східній частині, вдень і в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 29 жовтня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.Вітер західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +4 - +9, вдень +10 - +15, а в Києві - вночі +7 - +9, вдень +12 - +14.
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