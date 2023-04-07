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Невеликі дощі з грозами, туман і потепління до +17: прогноз погоди на вихідні

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П'ятниця 07 квітня 2023 15:40
Невеликі дощі з грозами, туман і потепління до +17: прогноз погоди на вихідні Фото: на вихідних очікуються невеликі дощі з грозами та +17 градусів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Цими вихідними в Україні очікуються невеликі дощі та грози. Також синоптики прогнозують потепління до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

Синоптики повідомляють, що в найближчі три доби часом очікуються невеликі дощі, а в Карпатах невеликий мокрий сніг.

Водночас найближчої ночі в західних областях та на Одещині подекуди прогнозується туман. У суботу вдень у південних і центральних областях місцями можливі грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3 +8 градусів, а вдень +10 +17.

У суботу, 8 квітня, у західних областях вночі очікується близько 0, а вдень +6 +11 градусів. При цьому в Карпатах вночі буде 0 -6 градусів, а вдень від -1 до +4.

Нагадаємо, завтра в Україні можливі невеликі дощі. Вдень грози.

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