Невелике похолодання і місцями вітер: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні завтра, 4 червня, буде без дощів, але місцями зі шквальними поривами вітру. Очікується невелике похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, завтра по всій Україні мінлива хмарність, але без опадів. Вітер переважно північно-східний. Вночі на півдні та сході можливі пориви до 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть вночі у середньому +4 +9 градусів, а у південно-східній частині та на Закарпатті до +14.
Вдень повітря прогріється лише до +17 +22 градусів, на Закарпатті прогнозується до +25.
Завтра у столиці України буде хмарно з проясненнями, дощів не передбачається. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі буде +7 +9, а вдень +18 +20 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики підбили підсумки травня в Києві, який був найсухішим в історії.
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