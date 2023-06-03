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Невелике похолодання і місцями вітер: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україну прийде невелике похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 4 червня, буде без дощів, але місцями зі шквальними поривами вітру. Очікується невелике похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра по всій Україні мінлива хмарність, але без опадів. Вітер переважно північно-східний. Вночі на півдні та сході можливі пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вночі у середньому +4 +9 градусів, а у південно-східній частині та на Закарпатті до +14.

Вдень повітря прогріється лише до +17 +22 градусів, на Закарпатті прогнозується до +25.

Погода у Києві

Завтра у столиці України буде хмарно з проясненнями, дощів не передбачається. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде +7 +9, а вдень +18 +20 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики підбили підсумки травня в Києві, який був найсухішим в історії.

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