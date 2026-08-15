Невелика хмарність та до +33: якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ

В Україні сьогодні, 15 серпня, очікується тепла погода до +33°. Дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Фото: якою буде погода в Україні 15 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Температура вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°, у східних та північно-східних областях денні максимуми сягатимуть 20-25°.

Відтак очікується невелика хмарність та погода без опадів. Повітряні потоки будуть змінних напрямків зі швидкістю в межах 3-8 м/с.

За прогнозами синоптиків, сьогодні по території України погоду визначатиме антициклон, який вже поступово зменшує свій вплив.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку наступного тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.

Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.