Невдахи дня: Цукерберг, Безос, Маск і втратили мільярди через тарифи Трампа

Це четверте за величиною одноденне падіння за 13-річну історію індексу мільярдерів Bloomberg і найбільше з моменту піку пандемії COVID-19.

Статки понад половини тих, хто відстежується індексом добробуту Bloomberg, впали в середньому на 3,3%. Найбільше постраждали мільярдери у США, серед яких лідирують Марк Цукерберг з Meta і Джефф Безос з Amazon.

Карлос Слім, найбагатша людина Мексики, був серед невеликої групи мільярдерів за межами США, які уникли впливу тарифів. Мексиканська Bolsa зросла на 0,5% після того, як країна була виключена зі списку Білого дому щодо взаємних тарифних цілей, що збільшило чистий капітал Сліма приблизно на 4% до 85,5 млрд доларів.

Невдахи дня

Марк Цукерберг

Засновник Meta зазнав найбільших збитків у доларовому вираженні: падіння акцій соціальної медіакомпанії на 9% обійшлося її генеральному директору в 17,9 млрд доларів, або близько 9% його статків.

Meta була лідером серед індексу Magnificent Seven акцій мегакапіталізованих технологічних компаній з Нового року до середини лютого, переживши майже місяць послідовного зростання і додавши понад 350 млрд доларів ринкової вартості. Однак із середини лютого акції впали приблизно на 28%.

Джефф Безос

Акції Amazon впали на 9%, що стало найбільшим падінням з квітня 2022 року і коштувало засновнику технологічного гіганта 15,9 млрд доларів особистих статків. Акції компанії впали більш ніж на 25% порівняно з лютневим піком.

Ілон Маск

Генеральний директор Tesla втратив 110 млрд доларів цього року - включно з 11 млрд доларів у четвер - оскільки відставання постачань і його суперечлива роль при Трампі вдарили по акціях виробника електромобілів.

Раніше цього тижня справи пішли в гору: оскільки Tesla виробляє більшу частину своїх автомобілів у США, мита можуть мати на компанію менший вплив, ніж на її зарубіжних колег. Її акції також зросли на повідомленнях про те, що Маск незабаром відійде від своєї роботи в уряді, щоб потенційно зосередитися на Tesla. Однак у четвер акції впали на 5,5% після оголошення про мита.

Мита Трампа

Дональд Трамп 2 квітня заявив про введення нових мит на імпорт у США. Тарифи спричинили глобальний обвал акцій, падіння долара США і рекордне зниження цін на нафту протягом останніх місяців, оскільки аналітики попереджають, що мита можуть зруйнувати ланцюжки поставок, завдати шкоди прибуткам корпорацій і підштовхнути світову економіку до рецесії.

Індекс Доу-Джонса впав майже на 4%, що стало найбільшим одноденним процентним падінням з червня 2020 року. S&P 500 втратив майже 5%, а високотехнологічний Nasdaq знизився майже на 6%, що стало найгіршим днем у відсотковому відношенні з початку пандемії в березні 2020 року.