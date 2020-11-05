Невада може стати ключовим штатом для перемоги Байдена

Фото: Джо Байден (flickr)

Кандидатові від Демократичної партії Джо Байдену залишилося здобути перемогу в штаті Невада для обрання президентом. Він вже виграв також у ключовому штаті Мічиган.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

За його даними, всього у цього кандидата - 264 голосів вибірників.

Канал зазначає, що Невада, де лідирує Байден, дає шість голосів виборців, які потрібні політику для перемоги на виборах. Якщо він їх отримає, то набере мінімально необхідні 270 голосів вибірників.

Згідно з даними каналу, чинний президент США Дональд Трамп поки набрав 214 голосів.

У США проходять загальні вибори. Американці обирають президента і віце-президента, також їм належить визначити новий склад Конгресу. На посаду глави Білого дому претендують Джо Байден і Дональд Трамп. Результат багато в чому залежить від результатів в коливних штатах, де різниця в рейтингах опонентів мінімальна.

За даними телеканалу CNN, у Байдена поки 253 голос вибірників, а в Трампа - 213.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден раніше заявив, що переміг у кількості штатів, достатній для того, щоб набрати 270 голосів вибірників. Це буде означати його перемогу на виборах в США.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив про плани подати судовий позов щодо виборів на федеральному рівні.

В матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки. Хто виграє на виборах президента США" ви можете прочитати про складнощі нинішніх американських виборів.