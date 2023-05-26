Neuralink Маска отримала дозвіл на тестування нейрочипів на людях

"Схвалення FDA є важливим першим кроком, який одного дня дозволить нашій технології допомогти багатьом людям", - відзначили в Neuralink.

Компанія відзначила, що наразі не набирає учасників й планує розкрити більше деталей дослідження найближчим часом.

Чим займається Neuralink

На думку Ілона Маска, нейрочипи можуть вилікувати ряд захворювань, серед яких ожиріння, аутизм, депресія, шизофренія та інші. Ба більше, торік мільярдер був настільки впевнений в безпеці технології, що заявив про готовність імплантувати її своїм дітям.

Neuralink звернулась за схваленням FDA лише на початку 2022 року, однак агентство відхилило заявку компанії. Управління вказало на низку проблем, які необхідно було вирішити, перш ніж давати дозвіл на випробування на людях. Проблеми, зі свого боку, стосувались:

літієвої батареї пристрою;

можливості міграції дротів імплантату в мозку;

безпечного вилучення пристрою без пошкодження мозкової тканини.

Також були випадки коли компанія потрапляла в скандали. Наприклад, торік розпочалось розслідування проти Neuralink через інформацію про загибель щонайменше 1,5 тисячі тварин під час випробувань імплантів.