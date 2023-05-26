UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Neuralink Маска отримала дозвіл на тестування нейрочипів на людях

Фото: Ілон Маск, засновник SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Ілона Маска Neuralink отримала "зелене світло" від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) на тестування мозкових імплантів на людях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Схвалення FDA є важливим першим кроком, який одного дня дозволить нашій технології допомогти багатьом людям", - відзначили в Neuralink.

Компанія відзначила, що наразі не набирає учасників й планує розкрити більше деталей дослідження найближчим часом.

Чим займається Neuralink

На думку Ілона Маска, нейрочипи можуть вилікувати ряд захворювань, серед яких ожиріння, аутизм, депресія, шизофренія та інші. Ба більше, торік мільярдер був настільки впевнений в безпеці технології, що заявив про готовність імплантувати її своїм дітям.

Neuralink звернулась за схваленням FDA лише на початку 2022 року, однак агентство відхилило заявку компанії. Управління вказало на низку проблем, які необхідно було вирішити, перш ніж давати дозвіл на випробування на людях. Проблеми, зі свого боку, стосувались:

  • літієвої батареї пристрою;
  • можливості міграції дротів імплантату в мозку;
  • безпечного вилучення пристрою без пошкодження мозкової тканини.

Також були випадки коли компанія потрапляла в скандали. Наприклад, торік розпочалось розслідування проти Neuralink через інформацію про загибель щонайменше 1,5 тисячі тварин під час випробувань імплантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон Маск