За неуплату штрафов за превышение скорости будут забирать машины. Начнут с водителей Харькова

Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко анонсировал появление нового наказания для водителей, которые не платят штрафы за превышение скорости. По его словам, таких нарушителей будут лишать автомобилей.

Как пояснил Гайченко, на такой шаг пошли после резонансных ДТП в Харькове. Поэтому Харьков, как сказал представитель Минюста, будет первым городом, где начнет действовать новое наказание для водителей-нарушителей.

"Такими нарушителями являются одни и те же люди... Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, если он не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы по таким превышениям", - заявил он.

После Харькова, как сказал замминистра, эту инициативу реализуют в Киеве, а затем - по всей Украине.