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За несплату штрафів за перевищення швидкості забиратимуть машини. Почнуть з водіїв Харкова

Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко анонсував появу нового покарання для водіїв, які не сплачують штрафи за перевищення швидкості. За його словами, таких порушників будуть позбавляти автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін'юсту.

Як пояснив Гайченко, на такий крок пішли після резонансних ДТП у Харкові. Тому Харків, як сказав представник Мін'юсту, буде першим містом, де почне діяти нове покарання для водіїв-порушників.

"Такими порушниками є одні й ті ж самі люди... Якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю у понад 150 км/год, то вона має за це відповідати. Особливо за умови, якщо вона не тільки порушує швидкісний режим, але й не сплачує штрафи по таким перевищенням", - заявив він.

Після Харкова, як сказав заступник міністра, цю ініціативу реалізують в Києва, а потім - по всій Україні.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Харкові неповнолітній на Infiniti на повній швидкості зіткнувся з іншим автомобілем, в результаті чого водій останнього загинув.

А після цього у Харкові майже на тому ж місці ще один автомобіль Infiniti збив літню жінку, що переходила дорогу.

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Міністерство юстиції УкраїниПДР