Неуплата за э/э влечет за собой угрозу дефолта операторов энергоснабжения, - Минэнерго

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины предупреждает, что неуплата за электроэнергию влечет за собой угрозу дефолта операторов энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, 2 апреля состоялось селекторное совещание, которое провели и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин и глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.

В совещании приняли участие НЭК "Укрэнерго", государственные предприятия "Оператор рынка", "Гарантированный покупатель", НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго" и руководство коммерческой дирекции операторов системы распределения и поставщиков универсальных услуг.

На селекторном совещании подчеркивалось ухудшение платежной дисциплины потребителей, в том числе населения, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и малых бытовых потребителей.

"Следствием сохранения низкой платежной дисциплины потребителей может стать объявление таких операторов системы распределения и поставщиков универсальных услуг "преддефолтного" и/или "дефолтного" состояния, что приведет к невозможности закупки ими электрической энергии и услуг по передаче/распределению электрической энергии и, соответственно, прекращению поставки электрической энергии потребителям, в том числе и населению, что повлияет на рост роста социальной напряженности в обществе", - указано в сообщении.

По результатам селекторного совещания прорабатываются предложения по минимизации негативных тенденций работы рынка электрической энергии и улучшение платежного баланса субъектов электроэнергетики.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев рассказал о рисках неуплаты гражданами за жилищно-коммунальные услуги на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. По словам Чернышева, неуплата может привести к сложностям в работе поставщиков.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров на внеочередном заседании правительства поручил разработать механизм о запрете отключения электроэнергии за неуплату на период карантина через коронавирус.