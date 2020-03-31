В Кабмине напомнили о запрете прекращения электроснабжения на время карантина

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Госэнергонадзор напомнил операторам систем распределения электроэнергии о соблюдении законодательства

В Кабинете министров напомнили о запрете прекращения электроснабжения на время карантина. Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что Госэнергонадзор обратился к операторам систем распределения электроэнергии и систем электроснабжения организаций и отметил необходимость соблюдения требований законодательства и в соответствии с ним не ограничивать и/или не прекращать поставки электрической энергии потребителям на период действия карантина.

"Такие нормы прописаны в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)"... На период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается начислять и взимать неустойки (штрафы или пеню) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также приостанавливать/останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме", - указано в сообщении.

Отмечается, что Госэнергонадзор призвал лицензиатов по распределению электроэнергии и электропоставщиков с пониманием и ответственностью отнестись к сложившейся ситуации.

"Услуги по поставке электрической энергии должны предоставляться потребителям непрерывно. Перерывы в поставках могут возникать в случае ремонтных и профилактических работ, а также работ по ликвидации аварий", - отметили в КМУ.

Напомним, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев рассказал о рисках неуплаты гражданами за жилищно-коммунальные услуги на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что неуплата может привести к сложностям в работе поставщиков.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров на внеочередном заседании правительства поручил разработать механизм о запрете отключения электроэнергии за неуплату на период карантина через коронавирус. По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, такое решение было принято, чтобы сгладить неудобства граждан после введения карантина.

Так, правительство увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на период карантина. Каждая семья, которая получает субсидию, сможет рассчитывать в среднем на 300 гривен доплаты.