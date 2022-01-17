Неуклюжая тактика холодной войны - США про угрозы пропагандиста РФ "сжечь Конституцию" Украины

"Антон Красовский с телеканала RT, который называл украинцев "животными" и угрожал сжечь Конституцию, присоединился к Марии Захаровой и другим кремлевским марионеткам во все более удивительной риторике против. Никого не введет в заблуждение эта неуклюжая тактика холодной войны", - говорится в сообщении.

Напомним, российский пропагандист Антон Красовский в эфире телеканала Russia Today заявил, что если Украина вступит в НАТО, то Россия введет на украинские территории войска, а он сам "сожжет" Конституцию на Крещатике.

"Мы введем свои войска в Украину. Это наша земля...Даже не мечтайте, твари", - сказал он.

Российский пропагандист также заявил, что Украина является "российской землей".