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Незграбна тактика холодної війни - США про погрози пропагандиста РФ "спалити Конституцію" України

Автор: Марія Кучерявець

США різко відреагували на заяви російського пропагандиста, який погрожував "спалити Конституцію України на Хрещатику". Там назвали таку поведінку незграбною тактикою холодної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Антон Красовський з телеканалу RT, який називав українців "тваринами" та погрожував спалити Конституцію, приєднався до Марії Захарової та інших кремлівських маріонеток у все більш дивовижній риториці проти. Нікого не введе в оману ця незграбна тактика холодної війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російський пропагандист Антон Красовський в ефірі телеканалу Russia Today заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, то Росія введе на українські території війська, а сам він "спалить" Конституцію на Хрещатику.

"Ми введемо свої війська до України. Це наша земля...Навіть не мрійте, тварюки", - сказав він.

Російський пропагандист також заявив, що Україна є "російською землею".

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