"Антон Красовський з телеканалу RT, який називав українців "тваринами" та погрожував спалити Конституцію, приєднався до Марії Захарової та інших кремлівських маріонеток у все більш дивовижній риториці проти. Нікого не введе в оману ця незграбна тактика холодної війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російський пропагандист Антон Красовський в ефірі телеканалу Russia Today заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, то Росія введе на українські території війська, а сам він "спалить" Конституцію на Хрещатику.

"Ми введемо свої війська до України. Це наша земля...Навіть не мрійте, тварюки", - сказав він.

Російський пропагандист також заявив, що Україна є "російською землею".