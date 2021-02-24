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Неудержимые. "Ман Сити" забил два сухих мяча "Боруссии М"

Новина українською → Будапешт, Среда 24 февраля 2021 23:50
Неудержимые. "Ман Сити" забил два сухих мяча "Боруссии М" Фото: Бернардо Силва отметился ударом головой (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Игорь Литвиненко

"Манчестер Сити" уверенно победил менхедгладбахскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Для "Сити" эта победа стала 19 подряд во всех турнирах, а серия без поражений манчестерского клуба теперь составляет 26 матчей.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Украинец Александр Зинченко поединок против "Боруссии" начал со скамейки запасных - на выходных он провел весь матч в английской Премьер-лиге против "Арсенала". Его место занял Кайл Уокер.

Сам поединок проходил на нейтральном поле в Будапеште, хотя номинально хозяевами была "Боруссия".

"Ман Сити" начал матч активнее. Перед голом англичане не реализовали несколько опасных моментов. Однако на 29-й минуте все же счет в матче был открыт. Канселу подал за спину защитникам, где не самый высокий Бернардо Силва головой переправил мяч в сетку немецкого клуба - 0:1.

В середине второго тайма эта связка поучаствовала и во втором голе "Сити". Канселу вновь подал, Силва головой отпасовал на Габриэля Жезуса, который метров с пяти переправил мяч уже в пустые ворота - 0:2.

Больше голов команды не забивали. Ответный матч состоится 16 марта.

Напомним, вчера "Челси" обыграл на выезде "Атлетико". Единственный гол ножницами через себя забил Оливье Жиру.

Также РБК-Украина писало, что "Бавария" не заметила "Лацио" - разгром на выезде 4:1.

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