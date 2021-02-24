Неудержимые. "Ман Сити" забил два сухих мяча "Боруссии М"

"Манчестер Сити" уверенно победил менхедгладбахскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Для "Сити" эта победа стала 19 подряд во всех турнирах, а серия без поражений манчестерского клуба теперь составляет 26 матчей.

Украинец Александр Зинченко поединок против "Боруссии" начал со скамейки запасных - на выходных он провел весь матч в английской Премьер-лиге против "Арсенала". Его место занял Кайл Уокер.

Сам поединок проходил на нейтральном поле в Будапеште, хотя номинально хозяевами была "Боруссия".

"Ман Сити" начал матч активнее. Перед голом англичане не реализовали несколько опасных моментов. Однако на 29-й минуте все же счет в матче был открыт. Канселу подал за спину защитникам, где не самый высокий Бернардо Силва головой переправил мяч в сетку немецкого клуба - 0:1.

BERNARDO SILVA WHAT A CROSS FROM CANCELO pic.twitter.com/iEkzJSX1Fz — (@Leroyology_) February 24, 2021

В середине второго тайма эта связка поучаствовала и во втором голе "Сити". Канселу вновь подал, Силва головой отпасовал на Габриэля Жезуса, который метров с пяти переправил мяч уже в пустые ворота - 0:2.

Cancelo and Bernardo combine again, this time to set up Gabriel Jesus for City’s second pic.twitter.com/HIUFHFbZaj — Sean Gillen (@SeanGillen9) February 24, 2021

Больше голов команды не забивали. Ответный матч состоится 16 марта.