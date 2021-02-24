Нестримні. "Ман Сіті" забив два сухих м'ячі "Борусії М"

"Манчестер Сіті" впевнено переміг менхедгладбахскую "Боруссію" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Для "Сіті" ця перемога стала 19 поспіль у всіх турнірах, а серія без поразок манчестерського клубу тепер становить 26 матчів.

Українець Олександр Зінченко поєдинок проти "Боруссії" почав з лави запасних - на вихідних він провів весь матч англійської Прем'єр-ліги проти "Арсеналу". Його місце зайняв Кайл Уокер.

Сам поєдинок проходив на нейтральному полі в Будапешті, хоча номінально господарями була "Боруссія".

"Ман Сіті" почав матч активніше. Перед голом англійці не реалізували кілька небезпечних моментів. Однак на 29-й хвилині рахунок у матчі був відкритий. Канселу подав за спину захисникам, де не найвищий Бернардо Сілва головою переправив м'яч у сітку німецького клубу - 0:1.

BERNARDO SILVA WHAT A CROSS FROM CANCELO pic.twitter.com/iEkzJSX1Fz — (@Leroyology_) February 24, 2021

У середині другого тайму ця зв'язка взяла участь і в другому голі "Сіті". Канселу знову подав, Сілва головою відпасував на Габріеля Жезуса, який метрів з п'яти переправив м'яч вже у порожні ворота - 0:2.

Cancelo and Bernardo combine again, this time to set up Gabriel Jesus for city's second pic.twitter.com/HIUFHFbZaj — Sean Gillen (@SeanGillen9) February 24, 2021

Більше голів команди не забивали. Матч-відповідь відбудеться 16 березня.