ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Неудачный старт для "Манчестер Сити": футбольный клуб проиграл "Тоттенхэму" в рамках АПЛ

Новина українською →
США , Воскресенье 15 августа 2021 22:39
Неудачный старт для "Манчестер Сити": футбольный клуб проиграл "Тоттенхэму" в рамках АПЛ Фото: "Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" со счетом 0:1 (instagram.com/mancity)
Автор: Сергей Пышкин

Английская Премьер-лига началась проигрышем для действующего чемпиона "Манчестер Сити". Футбольный клуб проиграл "Тоттенхэму" со счетом 0:1.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

В рамках первого матча, "Манчестер Сити" выступил в роли гостя.

Первый тайм оказался довольно спокойным несмотря на то, что обе команды регулярно имели достаточно возможностей, чтобы вырвать из рук оппонента инициативу. На пятой минуте бразильский футболист "Манчестер Сити" Фернандинью пытался пробить головой во вражеские ворота со средней дистанции, однако его попытка оказалась неуспешной и недостаточной меткой. Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин заинтриговал ударом по воротам на 40 минуте, однако и на этот раз, мяч пролетел мимо них.

В конце концов, южнокорейскому футболисту удалось реабилитироваться уже во время второго тайма, когда он прострелил в ворота "Манчестеру Сити" и подарил своей команде первый гол.

До конца матча команде Жузепа Гвардиоле так и не удалось спасти свою игру.

Первый гол "Тоттенхэма" оказался так же и последним в рамках сегодняшней игры.

Неудачный старт для &quot;Манчестер Сити&quot;: футбольный клуб проиграл &quot;Тоттенхэму&quot; в рамках АПЛФото: таблица АПЛ (Google)

Читайте РБК-Украина в Google News
Манчестер Сити Тоттенхэм Великобритания Футбол
NEWS
Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога
Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен