"Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны

Начало войны на Донбассе и оккупация Крыма без малого восемь лет назад перевернули страницу отношений между Украиной и Россией, разделив их на "до" и "после". Вскоре после политического разрыва случился и экономический. Киев и Москва ввели ряд взаимных торговых ограничений и запретов на поставки товаров. РФ, помимо прочего, блокировала транзит по своей территории из третьих стран в Украину. И продолжает это делать, что подтверждает история с поставками угля из Казахстана.

Россия за годы агрессии против нашей страны потеряла статус крупнейшего торгового партнера Украины, уступив это место Китаю и Евросоюзу (если рассматривать ЕС как единое таможенное пространство без разбивки по странам).

Страны продолжают торговать, но в гораздо меньших объемах, о чем ранее писало РБК-Украина. По итогу прошлого года товарооборот превысил 7,3 млрд долларов. Украине удалось отказаться от прямых поставок газа, но все еще остался импорт нефтепродуктов и угля. В плане энергетической безопасности это делает нашу страну уязвимой и зависимой от северного соседа.

В мире есть ряд и других примеров, когда между странами, находящимися на грани войны или исторически враждующими между собой, сохраняются торговые отношения. Но объемы экспорта и импорта там далеки от уровня товарооборота между Украиной и РФ. Или же вовсе "нулевые".

Индия и Пакистан

После раздела Британской Индии на собственно Индию и мусульманский Пакистан, последний с середины прошлого века не перестает претендовать на регион Кашмир. Но и Индия полностью не контролирует область – часть Кашмира де-факто находится под управлением пакистанской стороны.

Пережив несколько крупных военных конфликтов, Индия и Пакистан время от времени продолжают обстреливать друг друга, нарушая перемирия, иногда даже спустя несколько дней после их достижения.

Обе страны находятся в зоне беспошлинной торговли в рамках South Asian Free Trade Area (SAFTA), но товарооборот между ними невелик. За последние пару лет уровень торговли "просел" еще больше. В 2019 году Пакистан ввел ряд торговых ограничений после того, как Индия отменила особый статус штата Джамму и Кашмир. До этого регион имел автономию с элементами некой независимости от решений индийского правительства.

Индийская сторона упрекала официальный Исламабад в срыве попыток наладить торговлю и огромном количестве запретов на поставки товаров в страну. И, по большому счету, это происходило еще до решения 2019 года об отмене особого статуса Кашмира. Индия также установила заградительные пошлины на пакистанский импорт после теракта почти три года назад в округе Пулвама, где погибло более 40 полицейских.

"Две страны согласовали дорожную карту для нормализации отношений в 2012 году. Но эта дорожная карта не была реализована из-за продолжающихся оговорок, высказываемых Пакистаном. Это лишило потребителей в Пакистане доступных по цене индийских товаров хорошего качества или заставило платить больше за индийские товары, которые попадают туда через третьи страны", – говорилось в заявлении Министерства торговли и промышленности Индии в 2017 году.

Казалось, что торговые отношения удастся наладить в начале этого года, когда Координационный экономический совет Пакистана разрешил импорт хлопка и пряжи из Индии. Речь шла и о возобновлении поставок сахара, стоимость которого росла на пакистанском рынке из-за дефицита и возросшего спроса. Но едва ли не на следующий день власти отменили это решение, очевидно, поддавшись давлению оппозиции, требующей не торговать с индусами, пока не будет пересмотрена их позиция по кашмирскому вопросу.

Уличная торговля в Индии (Фото: flickr.com)

За год индийские компании продают в разных странах продукции на сумму свыше 300 млрд долларов. Учитывая политические разногласия, неудивительно, что на Пакистан приходится в среднем менее 1% всех экспортных поставок индийских товаров. А в прошлом году этот показатель на фоне взаимной критики и торговых ограничений и вовсе был меньше 0,5%.

Экспорт Индии в Пакистан упал почти на 60,5% до 816,62 млн долларов, а импорт – на 97% до 13,97 млн ​​долларов в 2019-2020 годах, указывают индийские СМИ со ссылкой на Минторгпром. Два года назад четверть всех поставок приходилась на хлопок, на втором месте был экспорт неорганической химии. Больше экспортировали пластика, ядерных реакторов и оборудования, а также металлов, стали, чая, кофе и специй.

По данным Минторговли и промышленности Индии, основной экспорт в Пакистан в 2020 году составляли товары органической химии, хлопок, разного типа нити, фармацевтическая продукция, пластик и изделия из пластика, а также сахар и кондитерские товары. Были также поставки по категории ядерные реакторы, котлы, оборудование и запчасти к ним, но в меньшем объеме.

Всего в индийской экспортной корзине в Пакистан до сотни позиций, включающих как продукты питания и сырье для различных отраслей, так и готовую продукцию. Но, опять-таки, объем крайне незначительный, даже если сравнивать с соседним Непалом, куда Индия поставляет продукции на сумму свыше 7 млрд долларов. Главные экспортные направления для Индии – это США (почти 16% всего экспорта в 2020 году), а также ОАЭ (9,1%), Китай (5%), Гонконг (почти 4%) и Сингапур (3,5%).

Пакистан в прошлом году, как следует из данных профильного индийского министерства, почти ничего им не поставлял. Общий объем пакистанского импорта в Индию – менее 14 млн долларов. Тогда как годом ранее эта сумма приближалась к почти 0,5 млрд долларов.

Номер один по поставкам два года назад – свыше 130 млн долларов – минеральное топливо, масла и продукты их дистилляции. Еще на 100 млн долларов было поставлено орехов и фруктов. Среди крупных импортных товаров из Пакистана индусы также указывают поваренную соль, серу, камень, штукатурные материалы, известь, цемент – все эти товары значатся в одной категории.

Ключевым импортером для Индии безоговорочно остается Китай, на него приходится почти 14% всех внешних поставок. Далее следуют США (7,5%), ОАЭ (6,3%), Саудовская Аравия (5,6%), Ирак (5%), Швейцария (3,6%) и Гонконг (3,5%). Всего импорт в Индию ежегодно составляет около 500 млрд долларов.

Информация с сайта финансового дивизиона пакистанского правительства указывает на несколько иные цифры. Импорт из Индии, по их данным, якобы в несколько раз ниже, чем статистика другой страны. Так, в 2015-2019 годах, по данным Пакистана, в среднем импорт составлял около 200 млн долларов, тогда как экспорт был в пределах 30-40 млн долларов.

Израиль и арабские соседи

Арабо-израильские конфликты начались еще, по сути, до создания государства Израиль в конце 40-х годов после разделения британской Палестины. И с тех пор Ближний Восток пережил несколько войн, пересмотров границ территорий и попыток добиться мира в регионе.

Информации о торговли Израиля с соседями не так уж много, как, собственно, и самой торговли. Израиль граничит с Египтом, Иорданией, Ливаном и Сирией. С последними двумя странами у Израиля даже не установлены дипломатические отношения, они официально – "враждебные государства".

На сайте Центрального статистического бюро Израиля из четырех соседей удалось найти информацию лишь о торговле с Египтом и Иорданией. Экспорт в Иорданию в 2019 году достиг почти 100 млн долларов, тогда как в 2010-м этот показатель превышал 185 млн долларов. А в Египет два года назад израильские компании поставили товаров на 110 млн долларов, что почти в два раза больше, чем в 2000-м, но на треть меньше, чем в 2010-м.

Что же касается импорта из соседних стран, то в случае с Египтом объем сделок был немногим более 75 млн долларов. Из Иордании поставки импорта значились на уровне 285 млн долларов. Для понимания: общий объем импорта в страну превысил 76 млрд долларов.

Среди арабских стран у Израиля заметно увеличивается доля в торговле с ОАЭ. Больше года назад в Вашингтоне ОАЭ, Израиль и Бахрейн подписали документы о нормализации отношений – т.н. "Авраамовы соглашения". По информации израильских СМИ, в январе-июле 2021 года экспорт товаров из Израиля в Эмираты составил около 210 млн долларов, а импорт товаров – почти 400 млн долларов.

Кроме того, недавно в Израиле госкомпания КЦАА объявила о начале поставок нефти из ОАЭ в ее терминал в Эйлате для последующей перекачки по нефтепроводу в Ашкелон и дальнейшей транспортировки в страны Средиземноморского бассейна.

Израильские военные недалеко от сектора Газа (Фото: flickr.com)

Турция, которая первой из мусульманских стран признала независимость Израиля еще в конце 40-х, также заметно наращивает торговлю с ближневосточной страной, несмотря на разный градус дипломатических отношений за последнее десятилетие. Поставки израильской продукции в Турцию увеличились с менее 0,5 млрд долларов в начале 2000-х до почти 1,8 млрд долларов два года назад. Импорт турецких товаров в Израиль уже превышает 3 млрд долларов, следует из данных статбюро Израиля.

Алмазы – основные товары экспорта Израиля (11,2 млрд долларов в 2019 году), а также упакованные лекарства (2,36 млрд долларов), медицинские инструменты (2,01 млрд долларов), интегральные схемы (2 млрд долларов) и очищенная нефть (1,72 млрд долларов), которые в основном экспортируются в США, Китай, Гонконг, Великобританию и Нидерланды.

Израильский импорт – это снова же алмазы (6,14 млрд долларов в 2019 году), автомобили (5,07 млрд долларов), сырая нефть (1,95 млрд долларов) и очищенная нефть (1,75 млрд долларов), а также вещательное оборудование (1,71 млрд долларов). Все это поставляют в основном из США, Китая, Германии, Турции и Италии.

Две Кореи – торговля на нуле

Еще один пример "нетоварного" соседства – Республика Корея (Южная Корея) и Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР или Северная Корея). Исходя из данных южнокорейского таможенного портала, между странами вообще не ведется никакой торговли.

Но так было не всегда. Обострение отношений между двумя Кореями произошло в 2010 году, когда КНДР, как считается, потопила южнокорейский корвет "Чхонан". После этого Сеул ввел санкции против соседей, в том числе запретив торговлю между странами. Исключение сделали для промышленной зоны Кэсон, но и ее закрыли в 2016 году после того, как КНДР провела испытания ракеты дальнего действия.

Узнать торговую статистику со стороны КНДР по понятным причинам не представляется возможным. Не говоря уже о том, что страна находится под санкциями Совбеза ООН, запретившего экспорт из КНДР угля, всевозможного сырья, металлов, текстиля, морепродуктов и другой продукции. По импорту установлено эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов.

Экономика КНДР остается закрытой, как и сама страна (Фото: flickr.com)

Из официальных источников Китая и России, имеющих с Северной Кореей сухопутные границы, можно сделать общее представление, что случилось с товарооборотом страны после череды санкций из-за отказа свернуть ядерную программу.

РФ в прошлом году экспортировала в КНДР продукции на 42 млн долларов. Из этой суммы почти 42% пришлось на растительные продукты. Остальные статьи экспорта – минеральные продукты, жиры и масла, а также продукты химпромышленности, пищевые продукты, напитки и табак.

Импорт же в РФ из КНДР едва ли превысил 700 тысяч долларов. В основном привозили северокорейские часы, резину, каучук, пластмассы, разные промышленные товары, изделия из камня, керамики и стекла.

Ключевой же торговый партнер для Сев. Кореи – Китай. С момента введения санкций ООН в 2016-2017 годах на Китай приходилось 95% торговли с КНДР. Некоторые аналитики полагают, что реальная цифра торговли Китая с этой страной отличается от официальной, поскольку не все сделки отражаются в статистике.

Как бы там ни было, по данным китайской таможни, в 2019 году экспорт в эту страну превысил 2,5 млрд долларов при импорте немногим более 215 млн долларов. Тогда как по итогу 20-го года товарооборот обвалился резко на 80%, экспорт упал менее чем до 0,5 млрд долларов.

"Экономика страны (КНДР, - ред.) находится под серьезным давлением из-за совокупного воздействия международных санкций на ее программу создания ядерного оружия и подавления Пхеньяном трансграничной торговли со своим крупнейшим торговым партнером в ответ на пандемию коронавируса", – указывает издание FT.

Тем не менее, по данным издания, торговля между Северной Кореей и Китаем в сентябре этого года выросла до самого высокого уровня за более чем год, что является признаком того, что Пхеньян все же ослабил пограничные ограничения, поскольку экономика пошатнулась от пандемии и международных санкций.