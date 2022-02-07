Netflix покаже ще один український фільм
Кінострічка "Носоріг" українського режисера Олега Сенцова незабаром з’явиться в каталозі Netflix. Стрімінгова платформа придбала права на онлайн-показ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку кінострічки "Носоріг".
В Україні прокат кіно відбудеться вже 17 лютого 2022 року.
Що відомо про кінострічку?
"Носоріг" - кримінальна драма, події якої розгортаються у 1990-ті в Україні. Кіно розповідається про життя бандита, який втрапляє у кримінальний світ. Зрештою шлях Носорога приводить його не туди, куди він очікував.
Фото: Netflix придбав фільм "Носоріг" Олега Сенцова (facebook.com/RhinoMovie)
Зйомки кіно проходили у Кривому Розі, Львові і Києві та завершились вже в грудні 2020 року. Фільм було створено у копродукції України, Польщі та Німеччини.
"Носоріг" є другою роботою режисера Олега Сенцова. Прем’єра кінострічки відбулась на 78-му Венеційському кінофестивалі та Київському тижні критики минулої осені. Водночас робота Сенцова була визнана переможцем на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі.
Права на показ кіно були куплені Великобританією, Францією, Італією й іншими країнами.
Онлайн-прем'єра на платформі Netflix запланована наприкінці весни поточного року.