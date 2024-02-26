Нетаньяху звинуватив США у недостатній підтримці Ізраїлю

За його словами, громадяни США чинили б так само, якби зазнали нападу, подібного до терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль у жовтні минулого року.

"Що б зробила Америка? Хіба ви не робили б те, що робить Ізраїль? Ви б зробили до біса набагато більше", - заявив Нетаньяху.

Він заявив, що робота над звільненням заручників триває, хоча ХАМАС у переговорах "перебуває на іншій планеті".

"Інші цілі полягають у тому, щоб знищити ХАМАС і гарантувати, що Сектор Газа не становитиме загрози Ізраїлю в майбутньому. Поки ми не здобудемо повну перемогу, у нас не може бути миру", - заявив політик.

Війна Ізраїлю з угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. На цьому тлі Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір із Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафи.

Останні переговори про припинення вогню провалилися два тижні тому, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув як "марення" пропозицію ХАМАСу про перемир'я на 4 з половиною місяці, яка мала б завершитися виведенням ізраїльських військ.

Днями в Ізраїлі погрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.