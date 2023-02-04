Нетаньягу заявив, що вивчить можливість постачання Ізраїлем зброї до України

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вивчить можливість постачання озброєнь Україні з урахуванням національних інтересів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика французькому телеканалу LCI.
Він нагадав, що питання озброєнь було проаналізовано та відкинуто попереднім ізраїльським урядом.
"Я вивчу можливість і відповім з цього приводу в найбільш адекватній манері. Розгляну відповідно до наших національних інтересів", - зазначив Нетаньягу.
Водночас прем'єр додав, що Ізраїль продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, раніше Нетаньягу вже гововор про те, що в Ізраїлі розглядають питання надання Україні "інших видів допомоги", окрім гуманітарної.
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