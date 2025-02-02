Нетаньяху заявив, що обговорить із Трампом "перемогу над ХАМАС" і не тільки

У вівторок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрінеться з Дональдом Трампом. Сторони обговорять "перемогу над ХАМАС", протидію Ірану і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press і The Times of Israel.
Як пишуть ЗМІ, сьогодні в неділю, Нетаньяху вилетів до Вашингтона. Перед посадкою на рейс він заявив, що співпраця з новою адміністрацією США може змінити вигляд Близького Сходу.
"(Зустрічі у США - ред.) будуть присвячені важливим, критичним питанням, які стоять перед Ізраїлем і регіоном - перемозі над ХАМАС, звільненню всіх наших заручників і розв'язанню проблеми іранської терористичної вісі у всіх її компонентах, вісі, яка загрожує миру в Ізраїлі, на Близькому Сході та в усьому світі", - анонсував Нетаньяху.
Крім того, разом із Трампом він обговорить розширення дипломатичних відносин з арабськими країнами.
Також виступаючи перед посадкою в літак, ізраїльський прем'єр зазначив, що він є першим іноземним лідером, який зустрічається з Трампом у Білому домі від моменту його інавгурації. Це, своєю чергою, є "свідченням міцності ізраїльсько-американського альянсу", а також свідченням міцної особистої дружби.
"Рішення, які ми ухвалили у війні, вже змінили вигляд Близького Сходу... Наші рішення і мужність наших солдатів перекроїли карту. Але я вірю, що працюю в тісному контакті з президентом Трампом, ми можемо перекроїти її ще більше, і в кращий бік. Я вірю, що ми можемо зміцнити безпеку, розширити коло миру і досягти чудової епохи миру за допомогою сили", - резюмував він.
Нагадаємо, що незадовго до інавгурації Трампа, між Ізраїлем і ХАМАС було укладено угоду про припинення вогню, яка складається з декількох етапів.
Зокрема, перший етап розпочався 19 січня 2025 року і триватиме протягом 42 днів. За цей час терористи ХАМАС мають звільнити 33 ізраїльських заручників.
Учора Нетаньягу заявив, що переговори щодо другої фази розпочнуться в понеділок, 3 лютого 2025 року. Цього дня прем'єр Ізраїлю зустрінеться зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Наразі початок переговорів про другу фазу поки лише означає, що перший етап іде за планом.
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