Нетаньяху заручился поддержкой и может остаться премьером Израиля

Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заручился поддержкой для формирования будущего правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.

Сообщается, что сегодня утром партии "Еврейство Торы" и "Ямина" рекомендовали президенту Реувену Ривлину кандидатуру Нетаньяху. Таким образом, он заручился поддержкой 55 мандатов в новом составе Кнессета.

Отметим, на сегодня у победителя выборов "Кахоль Лавана" и его лидера Бени Ганца 54 мандата, которые поддерживают его на пост премьера. Нетаньяху перехватил лидерство после того, как лидер партии БАЛАД Ахмед Тиби отозвал три голоса за Бени Ганца.

Также сообщается, что Ривлин объявит о своем решении 25 сентября, проведя перед этим встречи с Ганцом и Нетаньяху. Получивший мандат от президента должен будет сформировать правительство до 23 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле начались консультации по формированию правительства. На сегодня после парламентских выборов в Израиле царит политическая неопределенность. Блок Бени Ганца с 33 мандатами из 120 стал сильнейшей парламентской силой. "Ликуд" Нетаньяху занял второе место, получив 21 мандат. Ни одна из партий не имеет самостоятельного большинства для формирования правительства.