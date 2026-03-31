UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нетаньягу заінтригував секретними альянсами проти Ірану на Близькому Сході

22:17 31.03.2026 Вт
2 хв
Прем'єр Ізраїлю вважає, що режим в Ірані скоро впаде
aimg Іван Носальський
Фото: Біньямін Нетаньягу, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)

Ізраїль створює нові альянси з країнами Близького Сходу для протидії загрозі з боку Ірану.

Про це заявив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Читайте також: Іран готовий завершити війну, але є умови: що вимагає Тегеран

"Ми створюємо нові альянси з важливими країнами регіону для протидії спільній іранській загрозі", - зазначив глава ізраїльського уряду.

Нетаньягу не розкрив країн, які увійдуть до таких альянсів, уточнивши, що "скоро сподівається розповісти більше про важливі угоди".

Окремо він запевнив, що іранський режим незабаром впаде.

За його словами, під час минулорічної операції проти Ірану Ізраїль усунув безпосередню загрозу того, що іранська армія озброїться ядерною зброєю і великою кількістю балістичних ракет.

"(Зараз - ред.) ми домоглися додаткового результату, зруйнувавши промисловий потенціал режиму з виробництва цих засобів знищення", - сказав Нетаньягу.

Відносини Ізраїлю з країнами Близького Сходу

Варто зазначити, що відносини Ізраїлю з багатьма країнами Близького Сходу історично залишаються напруженими через затяжний конфлікт із палестинцями та низкою арабських держав.

Ситуація почала частково змінюватися 2020 року, коли за посередництва США було підписано Авраамові угоди. У їхніх рамках Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн.

Пізніше до угод приєдналися Марокко та Судан.

Незважаючи на це, низка країн регіону, як і раніше, не визнають Ізраїль, а відносини з деякими державами залишаються складними.

До слова, у листопаді минулого року до Авраамових угод приєднався Казахстан.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НетаньяхуІзраїльІранБлизький Схід