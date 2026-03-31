Нетаньягу заінтригував секретними альянсами проти Ірану на Близькому Сході

"Ми створюємо нові альянси з важливими країнами регіону для протидії спільній іранській загрозі", - зазначив глава ізраїльського уряду.

Нетаньягу не розкрив країн, які увійдуть до таких альянсів, уточнивши, що "скоро сподівається розповісти більше про важливі угоди".

Окремо він запевнив, що іранський режим незабаром впаде.

За його словами, під час минулорічної операції проти Ірану Ізраїль усунув безпосередню загрозу того, що іранська армія озброїться ядерною зброєю і великою кількістю балістичних ракет.

"(Зараз - ред.) ми домоглися додаткового результату, зруйнувавши промисловий потенціал режиму з виробництва цих засобів знищення", - сказав Нетаньягу.

Відносини Ізраїлю з країнами Близького Сходу

Варто зазначити, що відносини Ізраїлю з багатьма країнами Близького Сходу історично залишаються напруженими через затяжний конфлікт із палестинцями та низкою арабських держав.

Ситуація почала частково змінюватися 2020 року, коли за посередництва США було підписано Авраамові угоди. У їхніх рамках Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн.

Пізніше до угод приєдналися Марокко та Судан.