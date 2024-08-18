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Нетаньяху вважає, що шанси на звільнення заручників у Газі невеликі, - ЗМІ

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дотримується думки, що шанси на угоду щодо звільнення заручників у Газі "невеликі".

Передає РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як повідомляється, Нетаньяху заявив міністрам на сьогоднішньому засіданні уряду, що він песимістичний щодо шансів на укладання угоди про звільнення заручників.

"Шанси невеликі", - сказав він, наголосивши, що останніми днями Ізраїль ефективно вів переговори з країнами посередниками, а не з ХАМАС.

Мирні переговори щодо Гази

Нагадаємо, що в травні 2024 року президент США Джо Байден презентував мирний план щодо припинення війни в Газі. Він передбачає припинення бойових дій і звільнення понад 100 ізраїльських заручників ХАМАСу. Угруповання зі свого боку дало згоду на пропозицію Байдена, але пізніше заявило, що Ізраїль вніс до плану нові умови. Зокрема, збереження присутності ізраїльських військових у низці районів Гази.

Зазначимо, що сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен уже вдев'яте вирушив до Ізраїлю з 7 жовтня 2023 року. Його візит пов'язаний із метою укласти угоду про перемир'я в Газі та звільнення заручників. Це відбувається на тлі дводенних переговорів посередників у Досі, які називають успішними.

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ІзраїльСектор Газа