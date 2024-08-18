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Нетаньяху считает, что шансы на освобождение заложников в Газе невелики, - СМИ

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху придерживается мнения, что шансы на сделку по освобождению заложников в Газе "невелики".

Передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщается, Нетаньяху заявил министрам на сегодняшнем заседании правительства, что он пессимистичен в отношении шансов на заключение соглашения об освобождении заложников.

"Шансы невелики", - сказал он, отмечая, что в последние дни Израиль эффективно вел переговоры со странами посредниками, а не с ХАМАС.

Мирные переговоры по Газе

Напомним, что в мае 2024 года президент США Джо Байден представил мирный план по прекращению войны в Газе. Он предусматривает прекращение боевых действий и освобождение более 100 израильских заложников ХАМАСа. Группировка в свою очередь дала согласие на предложение Байдена, но позже заявила, что Израиль внес в план новые условия. В частности, сохранение присутствия израильских военных в ряде районов Газы.

Отметим, что сегодня, 18 августа, стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже девятый раз отправился в Израиль с 7 октября 2023 года. Его визит связан с целью заключить соглашение о перемирии в Газе и освобождении заложников. Это происходит на фоне пришедших двухдневных переговоров посредников в Дохе, которые называют успешными.

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ИзраильСектор Газа