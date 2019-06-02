Нетаньяху уволил министров юстиции и образования

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 2 июня, уволил из правительства и кабинета безопасности министра образования Нафтали Беннета, а также министра юстиции Аелет Шакед. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kan.

Сообщается, что причиной увольнения стал тот факт, что их партия "Новые правые" не смогла пройти электоральный барьер на последних парламентских выборах 9 апреля 2019 года.

"Беннет и Шакед не могут оставаться на важных должностях в кабинете министров еще шесть месяцев после того, как они не прошли электоральный барьер", - заявили в правительстве.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Нетаньяху пригрозил Сирии новыми ударами в ответ на обстрелы. Нетаньяху отметил, что накануне провел совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот и дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры.

Напомним, что в Израиле самораспустился парламент. Перед голосованием премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил своей партии "Ликуд", что ему не удалось в срок сформировать в парламенте правящую коалицию.