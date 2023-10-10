Нетаньяху провів третю з початку війни в Ізраїлі розмову з Байденом

Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс сьогодні, 10 жовтня, провели чергову розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це заявив Білий дім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що під час розмови обговорювали американську підтримку Ізраїлю.

Це була третя розмова Байдена з Нетаньяху з моменту початку війни в суботу.

Білий дім планує найближчим часом опублікувати текст розмови, і очікується, що Байден найближчим часом виступить щодо війни з державної їдальні.

Вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали вбивати та викрадати як військових, так і мирних мешканців.

Терористи також публікували жахливі відео своїх знущань з цивільних у мережі.

При цьому вчора, 9 жовтня, один з представників ХАМАС пригрозив, що за кожен удар по сектору Газа без попередження вони страчуватимуть одного з полонених мирних ізраїльтян.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден доручив своїй команді ділитися розвідданими з Єрусалимом та направив експертів з уряду для консультацій з ізраїльськими колегами щодо зусиль із повернення заручників.