UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нетаньяху провів перші коаліційні переговори з лідерами партій правого боку

Фото: Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Лідер партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху провів перші переговори із лідерами партій правого блоку. Вони потенційно можуть увійти до його майбутньої урядової коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kan.

Екзит-пол Kan прогнозує блоку правих політичних сил на чолі з "Лікудом" 62 мандати у 120-місцевому парламенті, достатніх для створення стійкої урядової коаліції, якщо розклад сил істотно не зміниться за офіційного підрахунку голосів.

Очікується, що "Лікуд" отримає 31 місце, тоді як партія нинішнього прем'єра Яїра Лапіда "Еш Атід" отримає лише 24 місця.

На попередніх виборах похибка екзит-полів становила лише кілька місць. Офіційні результати виборів мають бути опубліковані у середу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль