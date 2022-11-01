Нетаньяху провел первые коалиционные переговоры с лидерами партий правого бока

Экзит-полл Kan прогнозирует блоку правых политических сил во главе с "Ликуд" 62 мандата в 120-местном парламенте, достаточных для создания устойчивой правительственной коалиции, если расклад сил существенно не изменится при официальном подсчете голосов.

Ожидается, что "Ликуд" получит 31 место, в то время как партия нынешнего премьера Яира Лапида "Еш Атид" получит только 24 места.

На предыдущих выборах погрешность экзит-поллов составила всего несколько мест. Официальные результаты выборов должны быть опубликованы в среду.

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