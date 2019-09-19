Нетаньяху призвал к формированию правительства единства

Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывает лидеров парламентских выборов оппозиционный альянс "Кахоль Лаван" к формированию правительству единства. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, Нетаньяху заявил, что на сегодня нет выбора, кроме создания правительства национального единства.

"Во время выборов я призывал к созданию правого правительства. К сожалению, результаты выборов показывают, что это невозможно, граждане не сделали выбор между двумя блоками…Нам необходимо создать широкое правительство с участием всех сил, которые есть в Израиле", - заявил он и направил приглашение лидеру "Кахоль Лаван" Бени Ганцу на переговоры.

В то же время сообщается, "Кахоль Лаван" скептически настроен к варианту с таким правительством.

"Премьер-министр должен проснуться и признать результаты выборов. Народ Израиля решил, что "Кахоль Лаван" возглавит следующее правительство. Нетаньяху может лично служить министром в правительстве Ганца, если ему не предъявят обвинения", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что на выборах в Израиле лидирует оппозиционный альянс "Кахоль Лаван". По состоянию на сегодня данная политическая сила претендует уже на 33 места в Кнессете из 120.