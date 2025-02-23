Нетаньяху призупинив звільнення палестинських в'язнів: у чому причина

У канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху пояснили, з яких причин було ухвалено відповідне рішення.

"У зв'язку з неодноразовими порушеннями з боку ХАМАС, включно з церемоніями, що принижують наших заручників, і цинічним використанням наших заручників у пропагандистських цілях, було ухвалено рішення відкласти заплановане на вчора звільнення терористів доти, доки не буде гарантовано наступне звільнення заручників, і без принизливих церемоній", - заявили в канцелярії.

Як пише The Times of Israel, ця заява може спровокувати вихід Ізраїлю з угоди про припинення вогню, в рамках якої вже було звільнено 25 живих заручників і тіла ще чотирьох із людей. При цьому в Газі ще перебувають 63 людини, і щонайменше два десятки з них живі.

Видання додає, що в четвер планується передача ще чотирьох тіла в обмін на більшу кількість заручників. Це буде остання запланована передача в рамках першого етапу угоди.

При цьому наразі не існує жодних домовленостей про звільнення живих заручників.

Цей крок відбувся після того, як у суботу ХАМАС провів церемонії звільнення п'яти єврейських заручників, примусивши двох усе ще полонених ізраїльтян переглянути і записати пропагандистське відео. Шостий заручник, який не є євреєм, був звільнений без фанфар.