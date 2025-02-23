Нетаньяху приостановил освобождение палестинских заключенных: в чем причина

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснили, по каким причинам было принято соответствующее решение.

"В связи с неоднократными нарушениями со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие наших заложников, и циничное использование наших заложников в пропагандистских целях, было принято решение отложить запланированное на вчера освобождение террористов до тех пор, пока не будет гарантировано следующее освобождение заложников, и без унизительных церемоний", - заявили в канцелярии.

Как пишет The Times of Israel, это заявление может спровоцировать выход Израиля из соглашения о прекращении огня, в рамках которого уже было освобождено 25 живых заложников и тела еще четверо из человек. При этом в Газе еще находятся 63 человека, и по меньшей мере два десятка из них живы.

Издание добавляет, что в четверг планируется передача еще четырех тела в обмен на большее количество заложников. Это будет последняя запланированная передача в рамках первого этапа соглашения.

При этом в настоящее время не существует никаких договоренностей об освобождении живых заложников.

Этот шаг последовал после того, как в субботу ХАМАС провел церемонии освобождения пяти еврейских заложников, заставив двух все еще пленных израильтян посмотреть и записать пропагандистское видео. Шестой заложник, который не является евреем, был освобожден без фанфар.