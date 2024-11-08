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Нетаньяху призначив нового посла Ізраїлю в США після перемоги Трампа на виборах

Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Новим послом Ізраїлю у США стане Ієхіель Лейтер. Його призначив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ієхіель Лейтер - дуже талановитий дипломат, красномовний оратор, який глибоко розуміється на американській культурі та політиці", - розповів Нетаньяху.

За його словами, новий посол представлятиме Ізраїль "найкращим чином".

Що відомо про Лейтера

Варто зауважити, що Ієхіель Лейтер є уродженцем США. Він отримав ступінь доктора філософії в Хайфському університеті.

Лейтер був заступником міністра освіти, а також керівником апарату міністра фінансів, коли цю посаду обіймав Нетаньяху.

Також Лейтер був виконувачем обов'язків голови Управління портів.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху назвав перемогу Трампа на президентських виборах у США "історичною".

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