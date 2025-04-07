Нетаньяху приїхав у США, планується зустріч з Трампом

Як пише видання, Нетаньяху вже зустрівся із спеціальним посланником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом.

А ось зустріч з Трампом відбудеться у Білому домі о 13:00 за місцевим часом, близько 20:00 за Києвом.

Раніше Нетаньяху заявляв, що під час візиту до США планує обговорити тарифний режим, який також був нав'язаний Ізраїлю.

Тарифи Трампа проти Ізраїлю

Варто нагадати, що Нетаньягу буде першим закордонним лідером, який зустрінеться з Трампом після його запровадження мит проти більшості країн світу.

Напередодні уряд Нетаньяху ухвалив рішення про повне скасування мит на імпорт товарів зі США. Таким чином, країна мала намір уникнути тарифу від США, але цього не сталося.