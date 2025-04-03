Нетаньяху прибув до Орбана в Угорщину, попри ордер МКС на арешт

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прибув до Угорщини у четвер, 3 квітня. Візит відбувся, попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньяху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Угорщини Криштофа Салай-Бобровницького в Facebook.
Глава Міноборони Угорщини зустрів Біньяміна Нетаньяху в аеропорту Будапешта. До Угорщини з прем'єром Ізраїлю приїхала його дружина Сара.
Варто додати, що Нетаньяху має зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Фото:Біньямін Нетаньяху прибув до Угорщини (facebook.com/szalay.bobrovniczky.kristof)
Важливо, що Угорщина ратифікувала Римський статут МКС і тому зобов'язана виконувати його рішення. Міжнародний кримінальний суд у листопаді 2024 року видав ордери на арешт Нетаньяху та колишнього ізраїльського міністра оборони Йоава Галланта. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час конфлікту з ХАМАС у Секторі Газа.
Втім, Угорщина відмовилася виконувати ордер МКС. Орбан висловив підтримку Нетаньяху, коли був виданий ордер, і запросив до Будапешта.
Днями угорська служба "Радіо Свобода" повідомляла з посиланням на міністра юстиції Угорщини Бенце Тужона, що Угорщина має намір вийти з Міжнародного кримінального суду.
Спочатку відповідне рішення має схвалити парламент і уряд країни. Процес виходу з МКС може зайняти близько року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.