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Нетаньяху подтвердил начало действия ЗСТ между Украиной и Израилем с 1 января

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что с 1 января 2021 года между Израилем и Украиной начнет действовать зона свободной торговли. Стороны называют это новым уровнем межгосударственных отношений.

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Об этом написал Нетаньяху в Facebook.

Зона свободной торговли предусматривает в частности увеличение инвестиций и торговли между странами.

"Хорошие новости для нашей экономики: через месяц и неделю вступит в силу соглашение о свободной торговле между нами и Украиной. Это означает расширение сотрудничества в области сельского хозяйства и высоких технологий, а также увеличение инвестиций и торговли между нами. Важный шаг, который понравится всем гражданам Израиля. Спасибо президенту Зеленскому за совместную работу, направленную на то, чтобы вывести наши отношения на новый уровень!", - заявил Нетаньяху.

Ранее об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества.

Стороны подписали соглашение о зоне свободной торговли в январе 2020 года. Ожидается, что Израиль отменит импортные пошлины для 80% украинских промышленных товаров. Украинская сторона также отменяет ввозные пошлины на часть израильской продукции, что позволит модернизировать промышленное производство.

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