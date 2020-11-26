ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нетаньяху подтвердил начало действия ЗСТ между Украиной и Израилем с 1 января

Израиль, Четверг 26 ноября 2020 04:00
Нетаньяху подтвердил начало действия ЗСТ между Украиной и Израилем с 1 января
Фото: Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что с 1 января 2021 года между Израилем и Украиной начнет действовать зона свободной торговли. Стороны называют это новым уровнем межгосударственных отношений.

Об этом написал Нетаньяху в Facebook.

Зона свободной торговли предусматривает в частности увеличение инвестиций и торговли между странами.

"Хорошие новости для нашей экономики: через месяц и неделю вступит в силу соглашение о свободной торговле между нами и Украиной. Это означает расширение сотрудничества в области сельского хозяйства и высоких технологий, а также увеличение инвестиций и торговли между нами. Важный шаг, который понравится всем гражданам Израиля. Спасибо президенту Зеленскому за совместную работу, направленную на то, чтобы вывести наши отношения на новый уровень!", - заявил Нетаньяху.

Ранее об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества.

Стороны подписали соглашение о зоне свободной торговли в январе 2020 года. Ожидается, что Израиль отменит импортные пошлины для 80% украинских промышленных товаров. Украинская сторона также отменяет ввозные пошлины на часть израильской продукции, что позволит модернизировать промышленное производство.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика НетаньяхуЗСТ

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь