Нетаньягу підтвердив початок дії ЗВТ між Україною та Ізраїлем з 1 січня

Фото: Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що з 1 січня 2021 року між Ізраїлем та Україною почне діяти зона вільної торгівлі. Сторони називають це новим рівнем міждержавних відносин.

Про це написав Нетаньягу в Facebook.

Зона вільної торгівлі передбачає зокрема збільшення інвестицій і торгівлі між країнами.

"Хороші новини для нашої економіки: через місяць і тиждень вступить в силу угода про вільну торгівлю між нами й Україною. Це означає розширення співробітництва в галузі сільського господарства та високих технологій, а також збільшення інвестицій і торгівлі між нами. Важливий крок, який сподобається всім громадянам Ізраїлю. Дякую президенту Зеленському за спільну роботу, спрямовану на те, щоб вивести наші відносини на новий рівень!", - заявив Нетаньягу.

Раніше про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що це новий рівень відносин між країнами і зелене світло для збільшення українського експорту, більш тісної кооперації в сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційного співробітництва.

Сторони підписали угоду про зону вільної торгівлі в січні 2020 року. Очікується, що Ізраїль скасує імпортні мита для 80% українських промислових товарів. Українська сторона також скасовує ввізні мита на частину ізраїльської продукції, що дозволить модернізувати промислове виробництво.