У Нетаньяху підтвердили, що бойовики ХАМАС відпустили двох заручниць

У прем'єра уточнюють, що заручниць утримували з першого дня вторгнення бойовиків ХАМАС - 7 жовтня.

Ізраїльський уповноважений у справах заручників Галь Хірш разом з представниками ЦАХАЛу та інших силових структур зустрів жінок на кордоні з Сектором Газа.

Наразі їх везуть на найближчу військову базу, де вони зустрінуться зі своїми родичами.

Реакція США

Президент США Джо Байден зазначив, що таке звільнення заручниць - результат роботи американських чиновників.

"Наші співгромадяни пережили жахливе випробування за останні 14 днів, і я дуже радий, що незабаром вони об'єднаються зі своєю сім'єю, яка була охоплена страхом. Ці люди та їхні сім'ї будуть користуватися повною підтримкою уряду США, поки вони відновлюються та одужують, і ми всі повинні поважати їхнє приватне життя в цей момент", - підкреслив він.

Американський лідер також подякував урядам Катару та Ізраїлю за співпрацю у питанні звільнення громадян США з полону.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, ЗМІ повідомляли про те, що бойовики ХАМАС звільнили двох громадян США - матір та дочку - з полону.

Їх нібито відпустили з "гуманітарних міркувань", оскільки у матері були проблеми зі здоров'ям.