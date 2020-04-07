У Нетаньяху не обнаружили коронавирус после повторного теста 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прошел повторный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Об этом сообщиает I24news.

Как отметили в пресс-службе израильского премьера, в среду завершится двухнедельный карантин Нетаньяху.

"Сегодня премьер-министру сделали очередной тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Премьер-министр завершит 14-дневный карантин завтра", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Нетаньяху уже уходил на карантин после того, как у его советницы был подтвержден коронавирус.

При этом позже коронавирус подтвердили у министра здравоохранения Израиля Якова Лицмана и его жены. В связи с этим все израильское правительство ушло на двухнедельный карантин.

Также РБК-Украина писало, что с 7 апреля в Израиле ввели новые ограничения для жителей в связи с распространением коронавируса. Так, гражданам запрещено покидать свои дома в связи с Песахом, который выпадает на 8-15 апреля.

Согласно данным апарата СНБО Украины, по состоянию на вечер 7 апреля в Израиле зафиксировано 9006 случая коронавируса. 61 человек от COVID-19 в Израиле умер, 683 - выздоровели.