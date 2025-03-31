Нетаньяху обіцяє посилити тиск на ХАМАС після пропозиції про припинення вогню

Заява прем'єра прозвучала після того, як раніше угруповання погодилося на перемир'я. Нетаньяху сказав, що Ізраїль вимагає, щоб ХАМАС роззброївся, а лідерам буде дозволено покинути Газу. Він не навів жодних подробиць щодо термінів присутності ізраїльських військ в анклаві, але повторив, що військові та урядові можливості ХАМАС мають бути розтрощені.

"Ми забезпечимо загальну безпеку в секторі Газа і дозволимо реалізувати план (президента США Дональда Трампа - ред.), план добровільної еміграції. Це план, ми його не приховуємо, ми готові обговорювати його в будь-який час", - заявив Нетаньяху.

У відповідь високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі заявив, що коментарі прем'єра Ізраїлю є рецептом "нескінченної ескалації" в регіоні.

Говорячи про еміграцію, спочатку Трамп пропонував переселити всі 2,3 млн жителів Гази в такі країни, як Єгипет і Йорданія, перетворивши Газу на курорт, що належить США. Однак жодна країна не погодилася прийняти населення, після чого Ізраїль заявив, що будь-який від'їзд палестинців буде добровільним.