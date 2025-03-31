Нетаньяху обещает усилить давление на ХАМАС после предложения о прекращении огня

Заявление премьера прозвучало после того, как ранее группировка согласилась на перемирие. Нетаньяху сказал, что Израиль требует, чтобы ХАМАС разоружился, а лидерам будет разрешено покинуть Газу. Он не привел никаких подробностей сроков присутствия израильских войск в анклаве, но повторил, что военные и правительственные возможности ХАМАС должны быть сокрушены.

"Мы обеспечим общую безопасность в секторе Газа и позволим реализовать план (президента США Дональда Трампа - ред.), план добровольной эмиграции. Это план, мы его не скрываем, мы готовы обсуждать его в любое время", - заявил Нетаньяху.

В ответ высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что комментарии премьера Израиля являются рецептом "бесконечной эскалации" в регионе.

Говоря об эмиграции, изначально Трамп предлагал переселить все 2,3 млн жителей Газы в такие страны, как Египет и Иордания, превратив Газу в курорт принадлежащий США. Однако ни одна страна не согласилась принять население, после чего Израиль заявил, что любой отъезд палестинцев будет добровольным.