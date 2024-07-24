Нетаньяху назвав "корисними ідіотами Ірану" протестувальників проти Ізраїлю в США
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час свого візиту до США різко розкритикував американців, які проти ізраїльських дій у секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави ізраїльського уряду у Конгресі США.
У ході свого виступу він звернувся до тих американців, які виступають проти його візиту до США.
"У мене є меседж для цих протестувальників. Коли тирани з Тегерана, які вішають геїв на кранах і вбивають жінок за те, що вони не покривають волосся, хвалять, просувають і спонсорують вас - ви офіційно стали корисними ідіотами Ірану!" - наголосив Нетаньяху.
Він звернув увагу, що деякі з протестувальників тримають плакати з написом "Геї за Газу".
"Вони так само могли б тримати плакати "Кури за KFC!", - висміяв протестувальників ізраїльський прем'єр.
Нетаньяху також звинуватив антиізраїльських протестувальників у повному незнанні історії та географії.
Підтримка Палестини серед американців
Варто зауважити, що велика кількість американців різко критикує Ізраїль за війну з бойовиками ХАМАС. Їхня критика стосується того, що в Секторі Газа внаслідок дій Армії оборони Ізраїлю постраждало багато мирних жителів.
Зокрема, у США відбувалися масові протести студентів проти того, щоб країна надавала будь-яку допомогу Ізраїлю.
На цьому фоні республіканці внесли до Палати представників законопроект з пропозицією відправляти до Сектору Газа протестувальників, які порушили закон на території студентського містечка.
До речі, Ізраїль розпочав бойові дії у Газі після того, як бойовики ХАМАС вторглися до країни та почали вбивати та викрадати мирних жителів. У заручниках у терористів продовжують перебувати мирні ізраїльтяни.
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