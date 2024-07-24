Нетаньяху назвал "полезными идиотами Ирана" протестующих против Израиля в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего визита в США резко раскритиковал американцев, которые против израильских действий в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы израильского правительства в Конгрессе США.

В ходе своего выступления он обратился к тем американцам, которые выступают против его визита в США.

"У меня есть месседж для этих протестующих. Когда тираны из Тегерана, которые вешают геев на кранах и убивают женщин за то, что они не покрывают волосы, хвалят, продвигают и спонсируют вас - вы официально стали полезными идиотами Ирана!" - подчеркнул Нетаньяху.

Он обратил внимание, что некоторые из протестующих держат плакаты с надписью "Геи за Газу".

"Они так же могли бы держать плакаты "Куры за KFC!", - высмеял протестующих израильский премьер.

Нетаньяху также обвинил антиизраильських протестующих в полном незнаии истории и географии.